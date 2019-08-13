شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأمن يحدد موقف الجماهير من مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 لكأس مصر ستقام بدون جمهور.
تابع مسئولو الجبلاية أن هناك تنسيقًا مع الجهات الأمنية لإمكانية تواجد الجماهير فى مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء السبت باستاد برج العرب.
وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال عدم الموافقة على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور فسيتم الاكتفاء بحضور 15 فردًا من مجلس إدارة الناديين فقط.
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