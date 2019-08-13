شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء اليوم، الثلاثاء.

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وينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي بينما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت التدريب بالكرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الاثنين، بعد الفوز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس المقرر لها السبا المقبل بدور الـ16.