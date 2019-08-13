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الترسانة يفسخ عقده مدافعه بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسخ أحمد منعم مدافع الترسانة تعاقده مع ناديه بالتراضى بعد الجلسة التى عقدها اللاعب مع علاء ميهوب المدير الفنى للفريق اتفقا فيها الثنائى على الرحيل.

ويعد أحمد منعم من أعمدة النادى خلال الموسمين الماضيين، إلا أن علاء ميهوب يحاول النزول بأعمار اللاعبين وهو ما جعله يوافق على رحيل اللاعب .

كان فريق الترسانة قد تعاقد مع العديد من اللاعبين فى إطار بحثه نحو بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود للأضواء على رأسهم سيد حمدى مهاجم بورتو السويس ومحمد مجدى كريسبو صانع ألعاب السويس وسيراميكا كليوباترا، وأحمد العارف مهاجم السكة الحديد . 

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