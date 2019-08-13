شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مرتضى منصور يكشف أسرار عدم تنصيب دياز مديرا فنيا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فيديو، اليوم الثلاثاء، لكشف أسباب عدم إسناد مهمة قيادة الزمالك للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز بعدما كان الأخير أقوى المرشحين لقيادة الزمالك خلال الفترة الجارية.
كان مرتضى منصور عقد الجلسة اليوم مع رموز القلعة البيضاء القدامى، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث طلب ترتيب أسماء المدربين فى ورقة وفقًا لأولوية الأختيار وقناعاتهم الشخصية، ثم تسليمها، حتى يتمكن مجلس الإدارة من مراجعتها واختيار المدير الفنى الذى حصل على عدد أصوات أكبر.
وعرض رئيس الزمالك 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز الذى بات خارج الحسابات بسبب الخلاف حول بنود التعاقد.
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