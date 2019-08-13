شكرا لقرائتكم خبر عن 9 زملكاوية يختارون مدرب الزمالك الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع 9 من رموز نادى الزمالك، لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف خالد جلال، والذى تمت إقالته على خلفية خسارة الفريق الأبيض لبطولة الدورى العام.

وتواجد فى الجلسة كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد غداً الأربعاء.