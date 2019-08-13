شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم من شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق لجنة التعاقدات بمصر المقاصة برئاسة عصام سراج بالاتفاق مع المدير الفنى من أجل التعاقد مع مهاجم من دول شمال أفريقيا للاستعانة بخدماته لسد الثغرة الهجومية بعد رحيل الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق إلى بيراميدز للاستفادة من قرار اتحاد الكرة بمنح أندية الدورى الممتاز فرصة بمعاملة لاعب واحد فقط من أندية شمال أفريقيا كلاعب محلى بشكل استثنائى فى الموسم المقبل .

ورغم تعاقد مجلس إدارة مصر المقاصة مع صلاح أمين مهاجم النجوم وطلائع الجيش الأسبق وأودو موسيس هداف حرس الحدود إلا أن المدير الفنى للفريق يرى أن النادى الفيومى مازال يحتاج لمهاجم آخر بمواصفات أنطوى، خاصة وأن مسابقة الدورى طويلة وتحتاج لعدد كبير من المهاجمين .