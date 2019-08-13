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الأهلى لـ"محارب" بعد الانتقال للجونة: شكرًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعب إسلام محارب عقب رحيله عن القلعة الحمراء والانتقال إلى الجونة قائلاً: "نشكرك ونتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".

 

وافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل ٤ ملايين جنيه، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.

 

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ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.

 

 


 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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