شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ"محارب" بعد الانتقال للجونة: شكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعب إسلام محارب عقب رحيله عن القلعة الحمراء والانتقال إلى الجونة قائلاً: "نشكرك ونتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".

وافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل ٤ ملايين جنيه، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.

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ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.



