شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام إثيوبى لإدارة مباراة الزمالك وديكاداها.. ويصل الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل صباح الخميس المقبل إلى القاهرة، طاقم الحكام الإثيوبى المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى المقرر إقامتها يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي.

Advertisements

وكان تقرر نقل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، لاستاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت، وفقًا للتعليمات الأمنية، وتم إبلاغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، من أجل الاستعداد لإقامة المباراة فى برج العرب.

الاتحاد الأفريقى "كاف" كان وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلاً من الأحد الماضى على أن تقام ببتروسبورت قبل أن يتم نقلها لبرج العرب.