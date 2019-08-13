شكرا لقرائتكم خبر عن ستانوفيتش وفايلر من بين الـ7 مرشحين لتدريب الزمالك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة المدربين المرشحون لتولى تدريب الزمالك خلال الفترة المقبل، 7 أسماء تم عرض السير الذاتية لكل منهما على رموز القلعة البيضاء خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم فى مقر النادى بميت عقبة.

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عرض 7 مدربين وهم:

الصربى ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، والصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني الحالى لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى، والألمانى توماس دول الذى تولى تدريب أمونيا نيقوسيا القبرصي مؤخرً، والإيطالى جيوفانى دي بياسي مدرب منتخب ألبانيا السابق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق لأندرلخت البلجيكي ولوزيرن السويسري، والأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز، إلا إنه استبعد بسبب شروطه المبالغ فيها -على حد قول رئيس الزمالك-.

وحضر الجلسة من رموز الزمالك كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين، على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد غداً الأربعاء فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس النادى.