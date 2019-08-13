مصدر لمصراوي: هشام محمد يملك عرضًا إماراتيا وينتظر موافقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من هشام محمد لاعب وسط النادي الأهلي أن الأخير يمتلك عرضًا من أحد أندية المقدمة في الإمارات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب توجه إلى الإمارات بالفعل من أجل التفاوض مع النادي الذي يرغب في ضمه.

وقال المصدر: "هشام محمد سافر إلي الإمارات في اليومين الماضيين للتفاوض مع النادي الذي يرغب في التعاقد معه".

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وأكمل: "لكن يتبقي فقط موافقة الأهلي علي المقابل المادي المعروض لإتمام الصفقة".

وأضاف:" اللاعب لا يرغب في البقاء مع الأهلي خلال الموسم الجديد وتتلاقي رغبته في نفس الوقت مع مسئولي النادي".

واختتم: "مسؤولو الأهلي لا يمانعون رحيله في ظل وجود تخمة عددية في مركز خط الوسط خاصة بعد أن تم التعاقد مع المالي اليو ديانج".