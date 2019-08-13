محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان الخليج 365:
كشف مصدر مقرب من هشام محمد لاعب وسط النادي الأهلي أن الأخير يمتلك عرضًا من أحد أندية المقدمة في الإمارات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب توجه إلى الإمارات بالفعل من أجل التفاوض مع النادي الذي يرغب في ضمه.
وقال المصدر: "هشام محمد سافر إلي الإمارات في اليومين الماضيين للتفاوض مع النادي الذي يرغب في التعاقد معه".
وأكمل: "لكن يتبقي فقط موافقة الأهلي علي المقابل المادي المعروض لإتمام الصفقة".
وأضاف:" اللاعب لا يرغب في البقاء مع الأهلي خلال الموسم الجديد وتتلاقي رغبته في نفس الوقت مع مسئولي النادي".
واختتم: "مسؤولو الأهلي لا يمانعون رحيله في ظل وجود تخمة عددية في مركز خط الوسط خاصة بعد أن تم التعاقد مع المالي اليو ديانج".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: هشام محمد يملك عرضًا إماراتيا وينتظر موافقة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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