بالفيديو: رئيس الزمالك يكشف سر تراجع دياز واعتذار فيريرا عن تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس نادي الزمالك إن ظروف أسرية تسببت في اعتذار البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق عن تدريب الفريق في الفترة الحالية على أن يبدأ المهمة في شهر أكتوبر المقبل.

واكد رئيس النادي الأبيض أن الأرجنتيني دياز المدير الفني السابق لبيراميدز كان أول مرشح لتولي تدريب الفريق، مشددًا على أن أحمد وأمير مرتضى اجتمعا بالمدير الفني وتم الاتفاق معه على المقابل المادي بقيمة 2 مليون دولار وشرط جزائي راتب شهرين.

وأوضح أن دياز قام بتغيير كلامه ورفض الحضور لتدريب الزمالك وبعدها بدأ نجليه في التفاوض مع أكثر من مدير فني جديد في الفترة الحالية للتعاقد مع أحدهم.

وأكد محمد حبشي وكيل أعمال المدرب أن دياز وافق على تولي المسؤولية في البداية قبل أن يتلقى تحذيرات من قبل البعض في مصر بتولي المسؤولية، وتراجع عن طلباته وطلب الحصول على 50% مقدم تعاقد وأن يكون الشرط الجزائي راتب سنة.

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وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن من حذر دياز هو من الزمالك وسيعرفه قريبًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني قام بتغيير طلباته لتعجيز النادي في الفترة الحالية ويرفض تدريب الفريق ليخرج من الاختيارات.

وأضاف أن الزمالك أخطر فيريرا بأن مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض موجودة في البنك، كما أن مستحقات جروس تم تجهيزها له بعد رحيله ولكنه رفض الحصول عليها.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني في المؤتمر الصحفي المقرر له غدا الأربعاء في مقر النادي موضحا أن النادي يتعرض للحرب من الجميع في الفترة الحالية.