لمخالفة قانون الانتقالات.. "فيفا" يعلن عقوبة على مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم مانشستر سيتي مالياً بسبب خرقه قواعد انتقالات وقيد اللاعبين دون الـ18 عاماً. وعبر موقعه الرسمي أكد "فيفا" أن مانشستر سيتي ارتكب مخالفة وفقاً للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم. Advertisements وقرر "فيفا" تغريم مانشستر سيتي 370 ألف فرانك سويسري بناء على قرار اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم. ويُهدف الاتحاد الدولي لحماية القُصّر ضمن إطاره التنظيمي للعبة كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وتوقيع العقود. يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أوقف تشيلسي عن التعاقدات لفترتي انتقالات بدأت في الصيف الحالي، بسبب ارتكابه مخالفات أكبر في مسألة قيد وانتقالات اللاعبين القُصّر.

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