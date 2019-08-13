الخليج 365 يكشف.. 6 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، أسماء المرشحون الستة لتدريب الفريق خلال الفترة الماضية، في ظل عدم القدرة على إقناع جيسوالدو فيريرا بالعودة للتدريب.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن رئيس الزمالك عقد جلسة مع عدد من رموز النادي للمشاركة في اختيار المدرب الجديد.

وأوضح المصدر، أن قائمة المرشحين تضم كلًا من الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايريتش الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مواطنه ألكسندر ستانويفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي.

كما تضم القائمة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق لأندرلخت البلجيكي والشباب السعودي، الإيطالي جيوفاني دي بياسي المدير الفنس السابق لتورينو وأودينزي الإيطاليان، اليوناني مارينوس أوزونيديس المدير الفني السابق لآيك أثينا.

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كما ضمت القائمة رامون دياز المدير الفني السابق للهلال السعودي وبيراميدز، والذي لم ينجح الزمالك في التوصل لاتفاق معه بالفعل خلال الأيام الماضية.

وعرض رئيس الزمالك قائمة المرشحين مطبوعة على رموز الزمالك خلال الجلسة، حيث طلب منهم ترتيب الأسماء حسب الأفضلية وأولوية الاختيار والقناعة الشخصية.

وسيقوم رئيس الزمالك بمراجعة اختيارات رموز القلعة البيضاء بعد الانتهاء من الاختيار، على أن يتم مناقشتها مع مجلس إدارة النادي من أجل اختيار المدرب الجديد.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا صباح غدًا الأربعاء من أجل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وحضر الجلسة من رموز الزمالك كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف.