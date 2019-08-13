فرج عامر: لو كشفت معلوماتي عن اتحاد الكرة ستكون "فضيحة العصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن امتلاكه لمعلومات هامة في حال عرضها ستحدث صدى كبير في الوسط الرياضي المصري.

وأكد عامر في تدوينة كتبها عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أنه إذا قام بالكشف عن هذه المعلومات فستؤدي إلى ما أسماه بـ"فضيحة العصر".

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وكتب: "أحمد مجاهد عشماوي الكرة المصرية سابقًا أرسل لي تهنئة بالعيد يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته".

وأتم: "والله العظيم لو قلت كل ما أمتلك من معلومات وما شاهدته علنا، والذي يعرفه كل من له علاقة بالوسط الكروي ستكون فضيحة العصر".

وكان عامر أوضح خلال نفس التدوينة أن اتحاد الكرة أهدى لقب كأس مصر 2018 لنادي الزمالك، على حد وصفه