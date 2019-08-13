فرج عامر يتهم أبو ريدة بسرقة كأس مصر من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن فريقه كان الأحق بالتتويج بلقب كأس مصر 2018، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة المصري السابق أهدى البطولة للزمالك.

وكتب عامر تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أكد خلالها أنه يمتلك معلومات تؤكد أن اتحاد الكرة السابق وعد محمد فاروق حكم المباراة بعمل براتب كبير بشرط فوز الزمالك بالكأس.

وقال رئيس سموحة: "لحظات لاتنسي يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام ٢٠١٨ في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك".

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وتابع: "وذلك بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور واتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد علي تليفوني لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة وغالبًا سيترك العمل العام والطبيب في فرنسا قال له اترك الكرة وتوجه إلى مكان أخضر في أخضر وهو ليس لة علاقة بذلك والمسئول هو عصام عبد الفتاح".

وأكمل: "طبعا هذا خلاف الحقيقة واتوا بمحمد فاروق في آخر مبارة له في حياته التحكيمية ووعدوه بالعمل في الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالكً وحصل اللي حصل".

وأوضح: "أثناء المباراة أجهر أحمد مجاهد وآخرين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بأمنيات الفوز للزمالك لكي يباع السوبر يتباع بمبالغ كبيرة ويكون بين الأهلي والزمالك وتم سرقة الكأس من سموحة بفضيحة وفجر قبل النهاية بدقيقتين".

وأتم: "هاني أبو ريدة قال لي أنا لا أعرف سبب هذا الاحتقان فقلت له أنت السبب لقد كان ترتيب الأوراق وصنع النتائج وسرقة التعب والمجهود هي أبسط ألاعيب اتحاد كرة القدم السابق الذي يجب أن يحاكم علنيًا وفي ميدان عام عما ارتكب من جرائم في حق كرة القدم المصرية".