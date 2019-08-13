وليد سليملن ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز القادمة. واكتفى اللاعب خلال الفترة الماضية بأداء لعض التدريبات التأهيلية وجانب من تدريبات الكرة. ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر. فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر. يذكر أن الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد الفوز على بطل جنوب السودان اطلع بره في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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