تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السعوديين والتي تقام على استاد جامعة الملك سعود في إياب دور الـ16 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. وكان الهلال قد حقق فوزا كبيرًا على الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16. موعد مباراة الأهلي والهلال Advertisements وتبدأ مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة. تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال تذاع مباراة الأهلي والهلال على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 والكأس اتش دي 6.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.