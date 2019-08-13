التحقيق مع عامر حسين في إهدار المال العام

في تطور جديد لإحداث صفقة انتقال لاعب كرة السلة بنادي سبورتنج إيهاب أمين إلى صفوف النادي الأهلي نفى الدكتور أحمد وردة رئيس النادي معرفته بأي شىء عن تفاصيل الصفقة او توقيعه على ورقة الاستغناء المرسلة من نادي سبورتنج إلى النادي الأهلي مؤكدا أن مجلس الادارة سيعقد اجتماعا طارئا يوم الخميس المقبل لمناقشة كل جوانب القضية والتحقيق بشكل كامل

فيها للحصول على حقوق النادي كاملة.

وكانت صفقة أنتقال الاعب إيهاب أمين لاعب سبة سبورتنج قد شغلت الرأي العام داخل نادي سبورتنج طوال الأيام الماضية بعد أن أرسل النادي استغناء اللاعب موقعا من جانب رئيس النادي ومختوما بخاتم الشئون الرياضية بالنادي وهو ما انكر رئيس النادي تماما توقيعه

على الاستغناء مؤكدا أن هناك تزويرا لتوقيعه إلى جانب عدم اعتداد النادي بهذا الاستغناء المختوم بخاتم الشئون الرياضية لأن أي استغناء لابد وأن يختم بخاتم النادي.

وقال عدد من المقربين أن عامر حسين رئيس اللجنة الرياضية هو من قام بختم الاستغناء للنادي الأهلي وإرساله للنادي الأهلي وأن تحقيقا سيفتح معه من خلال مجلس الإدارة لأن عرض النادي الأهلي كان يقل عن عرض نادي الزمالك بحوالي ٢.٥ مليون جنيه وهو ما يعني إهدار مال النادي العام.