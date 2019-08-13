شاهد.. مرتضي منصور يكشف سر فشل التعاقد مع دياز لتدريب الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب فشل إتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الموسم

المقبل.

يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء بمقر النادي، لكشف تفاصيل العديد من الملفات التي تخص

الفريق الأبيض، وسيتحدث فيه أيضًا عن المدير الفني الأجنبي الجديد، وبعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.

سيتطرق رئيس النادي للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2019-20، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.