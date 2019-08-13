كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب فشل إتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الموسمالمقبل.
يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الأربعاء بمقر النادي، لكشف تفاصيل العديد من الملفات التي تخصالفريق الأبيض، وسيتحدث فيه أيضًا عن المدير الفني الأجنبي الجديد، وبعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.
سيتطرق رئيس النادي للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2019-20، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مرتضي منصور يكشف سر فشل التعاقد مع دياز لتدريب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.