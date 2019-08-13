سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي

واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء، اليوم الثلاثاء.

ينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي بينما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت جزءًا بالكرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء، اليوم الثلاثاء، على ملعب

التتش بالجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الإثنين، بعد الفوز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.