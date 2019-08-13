طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكاداها يصل القاهرة فجر الخميس

يصل الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، إلى القاهرة فجر بعد غد الخميس. بعد غد الخميس. يدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا مكون من، تيودروس ميتيكو، ويعاونه كل من تيجل جيزواو، وشيوانجيزاو تبابيل، والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي. ويعاونه كل من تيجل جيزواو، وشيوانجيزاو تبابيل، والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي. تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الجمعة المقبلة.

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