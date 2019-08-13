توتنهام يغري كريستيان إريكسن للبقاء مع الفريق

قدم نادي توتنهام الإنجليزي عرضًا مغريًا لنجم الفريق كريستيان إريكسن من أجل البقاء مع الفريق وصرف النظر عن فكرة الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .
وأكدت التقارير الإنجليزية الصادرة اليوم أن إدارة السبيرز عرضت على اللاعب الحصول على 11.2 مليون يورو سنوياً، وهو أكثر من ضعف المرتب الذييتقاضاه في الوقت الحالي .
ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدنماركي في شهر يونيو المقبل وسيكون اللاعب متاحًا للرحيل مجانًا إذا لم تنجح الإدارة في اقناعه بتجديد التعاقد خلال الشهور القادمة .
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