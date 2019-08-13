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توتنهام يغري كريستيان إريكسن للبقاء مع الفريق

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قدم نادي توتنهام الإنجليزي عرضًا مغريًا لنجم الفريق كريستيان إريكسن من أجل البقاء مع الفريق وصرف النظر عن فكرة الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وأكدت التقارير الإنجليزية الصادرة اليوم أن إدارة السبيرز عرضت على اللاعب الحصول على 11.2 مليون يورو سنوياً، وهو أكثر من ضعف المرتب الذي

يتقاضاه في الوقت الحالي .

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدنماركي في شهر يونيو المقبل وسيكون اللاعب متاحًا للرحيل مجانًا إذا لم تنجح الإدارة في اقناعه بتجديد التعاقد خلال الشهور القادمة .

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