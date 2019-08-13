إنبي يواجه بني سويف وسيراميكا وديًا

يلتقي يومي الأحد والثلاثاء المقبلين فريق إنبي مع بنى سويف وسيراميكا كيلوباترا وديا بملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريق البترولي لانطلاق مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد . بتروسبورت ضمن استعدادات الفريق البترولي لانطلاق مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد . وكان الفريق البترولي قد اختتم مؤخرًا تدريباته في معسكر الإسماعيلية استعدادا لانطلاق الدوري .

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