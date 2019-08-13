إنبي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للدوري

يستأنف فريق إنبي الأول لكرة القدم تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد . كان علي ماهر المدير الفني لإنبي قد منح لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية لقضاء اللاعبين إجازة العيد مع ذويهم. لقضاء اللاعبين إجازة العيد مع ذويهم. وكان معسكر الفريق بالإسماعيلية قد ضم 38 لاعبا من الأساسيين والجدد والصاعدين من مواليد 99 و97.

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