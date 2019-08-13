اونلاين | تابع لايف ELsoma بث مباشر مباراة الهلال والاهلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت بلس الاهلي رابط سريع

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال آخر لقاءات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك سعود.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD وقبل اللقاء يحاول برانكو المدير الفني الكرواتي لفريق نادي الأهلي التركيز على الجوانب النفسية للاعبين قبل تلك المباراة من خلال بث الحماس فيهم والتأكيد على أن الساحرة المستديرة لا تتوفر على أي مستحيلات.

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كورة أونلاين بلس KORA ONLINE PLUS ويعقد برانكو مع اللاعبين خلال الفترة القليلة الماضية قبيل إنطلاق كل حصة تدريبية جلسات مطولة من أجل إستنهاض العزيمة بداخلهم آملاً من أن يتم شحنهم بالطريقة الصحيحة من أجل تفجير المفاجأة وتحقيق ما أشبه بالمعجزة لتعويض فارق الهدفين ذهاباً.

كورة جول KORA GOAL ويدخل النادي الأهلي المباراة محروماً من خدمات سعيد المولد الظهير الايمن للفريق الذي خرج من مباراة الذهاب متأثر بإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركه محمد آل فتيل.

كورة حصري KORA 7SRY في المقابل يسعى فريق نادي الهلال إلى تثبيت القدم التي وضعها في الدور ربع النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بجده 4/2 ما جعل لوشيسكو المدير الفني الروماني للزعيم يدخل تحدي خاص من أجل خفض ردة فعل الاهلي المتوقعة.

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