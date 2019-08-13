اونلاين | رابط beIN SHoot مشاهدة مباراة الهلال والاهلي| يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال| كورة ستار رابط سريع ماتش الاهلي

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بث مباشر مباراة النادي الأهلي السعودي الذي يخرج لمواجهة مواطنه فريق نادي الهلال لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم

كورة سبورت إتش دي KORA SPORT HD وقبل اللقاء خرج رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق نادي الهلال وأكد في المؤتمر الصحفي عدم نيته الزج بسلمان الفرج لاعب الوسط العائد للتو من الإصابة.

يلا كورة إتش دي YALLA KORA HD وكان الفرج قد تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته عن الملاعب منذ الموسم الماضي ليعود ويشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة الماضية

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وأكد رازفان حديثه في المؤتمر أنه لا يريد الإستعجال في الدفع باللاعب من أجل يستعيد عافيته البدنية والفنية قبل مباريات الدوري المحلي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

في الوقت الذي ستتولى قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD مسؤولية نقل المباراة على الهواء مباشرةً بتعليق المخضرم التونسي عصام الشوالي.

كما يمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كل حصري Kol 7asry وكذلك روابط لايف فور إتش دي LIVE7HD التي تضمن للمتابع فرصة مشاهدة اللقاء بجودة عالية.