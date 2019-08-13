اونلاين | كورة لايف EL AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الهلال (جول) YALLA PLUS

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بث مباشر مشاهدة مباراة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا والتي تجمع الهلال والأهلي على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك سعود.

كل حصري KOL 7ASRY وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بخسارة أصحاب الأرض فريق نادي الأهلي بهدفين مقابل أربعة.

لايف فور إتش دي LIVE7HD وسيدخل نادي الهلال المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمي : عبدالله المعيوف

• خط الدفاع : ياسر الشهراني - هيون سو - علي البليهي - محمد الدوسري

• خط الوسط : عبدالله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري.

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• الهجوم : سيباستيان جيوفينكو - اندريه كاريلو - بافيتيمبي قوميز

كورة جول KORA GOAL في الوقت الذي سيعتمد فيه نادي الأهلي على الأسماء التالية :-

• حراسة المرمي : محمد العويس

• خط الدفاع : حسين عبدالغني - محمد خبراني - محمد ال فتيل - يزيد البكر

• خط الوسط : سلمان المؤشر - نوح الموسي - جوزيف دي سوزا - دانييل أليكسيتش.

• خط الهجوم : دجانيني - عمر السومه

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