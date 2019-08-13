رياضة | تعليق ساخر من يورجن كلوب على تعيين حكام "إناث" للسوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ساخر من يورجن كلوب على تعيين حكام "إناث" للسوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن صعوبة المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي والمقرر أن تجمع بين الطرفين مساء يوم غدٍ الأربعاء.

ويستضيف ملعب "فودافون أرينا" مباراة ليفربول مع تشيلسي مساء يوم غدٍ الأربعاء في إطار كأس السوبر الأوروبي، والذي سيجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لم أعلم ذلك! إنه أمر غير مهم - نحن نحترم تشيلسي، لقد لعبوا مباراة رائعة ضد مان يونايتد وفرانك قام بعمل رائع". وتابع: "تشيلسي أقوياء، شباب، نشيطين، أنا متحمس لأن فرانك هناك إنه أسطورة النادي، سيكون أمر مثير للاهتمام!". Advertisements وأضاف: "أعرف أن اللعب هنا أمر خاص، لا أحد سينسى 2005 ولكننا أشخاص مختلفين، اسطنبول مكان جيد للاعب كرة القدم". وعن قيادة المباراة من حكام نساء، قال: "أعتقد أنه قد حان الوقت لحدوث هذا الأمر، أنا سعيد حقا لأننا سنكون جزءا من هذه اللحظة التاريخية إنه قرار ذكي.. سنحاول أنلا نجعل المباراة أكثر صعوبة مما ستكون عليها للحكام، سأظهر وجهي الجيد إذا أمكن وإلا فإن والدتي ستغضب مني". وينتظر أن تكون ستيفاني فريبارت حكم المواجهة بين ليفربول وتشيلسي يوم غدٍ الأربعاء والموافق 14 أغسطس في اسطنبول مع طاقم تحكيم نسائي. وسئل كلوب عن مستقبل المدافع لوفرين، وأجاب على ذلك: "لاأعلم، أنه لا يتواجد هنا لأنه يشعر بالمرض".

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