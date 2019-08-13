رياضة | ساديو ماني يشكو ظلم 7 أعوام ويحلم بسيناريو 2005

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يشكو ظلم 7 أعوام ويحلم بسيناريو 2005 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أن يقف الحظ بجانب فريقه ويتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب خصمه تشيلسي الإنجليزي.

ويستعد نادي ليفربول لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي مساء الأربعاء 14 أغسطس الجاري، فالريدز يشاركون بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بينما البلوز فقد حصدوا الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

ويستضيف ملعب "فودافون أرينا" باسطنبول مباراة ليفربول وتشيلسي مساء الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال ساديو ماني عن اللعب في اسطنبول: "آمل أن يحدث مثلما حدث في 2005، نأمل أن يكون الحظ مع ليفربول".

وعن مباراة تشيلسي مع مان يونايتد الماضية، قال ماني: "لقد شاهدت المباراة وعلى الرغم من خسارتهم إلا أنهم لعبوا بشكل جيد لكن مانشستر استحق الفوز، ونأمل أن نتمكن من فعل نفس الأمر (الفوز) لكنهم فريق رائع".

وأضاف: "أنا مستعد، ولم أحصل على أي عطلة خلال آخر 7 أعوام لذلك أنا معتاد، دعونا نفعلها!".

والجدير بالذكر أن تشيلسي قد سقط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 بالمباراة القوية التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد.