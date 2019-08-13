رياضة | فان ديك: هدفنا السوبر الأوروبي ولا مقارنة مع "ماجواير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان ديك: هدفنا السوبر الأوروبي ولا مقارنة مع "ماجواير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول عن المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي مساء غدٍ الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

وقال فان ديك في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "إنها مباراة واحدة، نهائي واحد، أي أمر ممكن أن يحدث ونحن مستعدين ونريد الفوز باللقب".

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ويخوض نادي ليفربول مباراة نارية أمام تشيلسي مساء الأربعاء ويأتي ذلك في كأس السوبر الأوروبي، ويشارك الريدز كونه بطل دوري أبطال أوروبا بينما تشيلسي قد حصد الدوري الأوروبي.

وسئل فان ديك عن سعر انتقال هاري ماجواير إلى مان يونايتد، حيثُ أجاب: "إنه أمر لا يمكنك القيام بأي شي حياله - لقد حاولت التقدم وأن أصبح لاعباً أفضل".

وعن الفوز بالجوائز، أوضح فان ديك: "هذه الأمور ستحدث خلال الأشهر القادمة ولا يمكنني التأثير على هذه الأمور، شرف لي أن أحصل على الجوائز ولكنني أحاول التطور كل يوم".