رياضة | كورة لايف gomez مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الهلال ضد الاهلي KORAONLINE

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بث مباشر مشاهدة مباراة النادي الاهلي السعودي والتي يخرج فيها إلى ملعب جامعة الملك سعود من أجل مواجهة مواطنه فريق نادي الهلال في المباراة التي تقام لحساب لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من أعرق المسابقات الآسيوية دوري أبطال آسيا.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت يوم السادس من شهر أغسطس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " قد إنتهت بفوز فريق نادي الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD ولا ترغب الجماهير الزرقاء في الإطمئنان لنتيجة الذهاب خاصةً وأن الإستهانة بخصم قوي مثل الاهلي قد يلقي بالفريق خارج البطولة مبكراً بعد أن كان متقدماً في المباراة الأولى بفارق هدفين.

كورة جول KORA GOAL في المقابل يدخل النادي الأهلي المباراة متسلحاً بالقوة الهجومية التي تتمثل في السوري عمر السومة ودجانيني تافاريس من أجل تعويض خسارة لقاء الذهاب وتحقيق ما أشبه بالمعجزة للوصول إلى الدور ربع النهائي.

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وسيدخل النادي الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمي : محمد العويس

• خط الدفاع : حسين عبدالغني - محمد خبراني - محمد ال فتيل - يزيد البكر

• خط الوسط : سلمان المؤشر - نوح الموسي - جوزيف دي سوزا - دانييل أليكسيتش.

• خط الهجوم : دجانيني - عمر السومه

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط بي إن سبوتس إتش دي BEIN SPORTS HD بالإضافة إلى روابط كل حصري Kol 7asry وكذلك روابط فور لايف إتش دي LIVE7HD التي تضمن للمتابع فرصة مشاهدة اللقاء بجودة عالية.