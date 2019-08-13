رياضة | مرتضى: "الأوساخ" سر عدم تدريب رامون دياز للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: "الأوساخ" سر عدم تدريب رامون دياز للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سر عدم موافقة رامون دياز مدرب بيراميدز السابق على قيادة القلعة البيضاء.

وأكد مرتضى أن الزمالك كان اختياره الاول رامون دياز الذي رحب بتدريب الفريق ووافق على تخفيض راتبه من 4 ملايين يورو إلى مليونين فقط أي نصف ما ما كان يتقاضاه في بيراميدز.

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وقال مرتضى منصور: "هناك أوساخ محسوبين على الزمالك كانوا السبب في تغيير رأي رامون دياز بعدما أقنعوه بصعوبة العمل في القلعة البيضاء وضرورة الحصول على مستحقاته قبل تولي المهمة".