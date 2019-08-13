رياضة | أول رد برشلوني على تصريحات رونالدو ضد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد برشلوني على تصريحات رونالدو ضد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه توني فريشيا المُرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة ردًا ناريًا علي تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والذي يؤكد فيها أفضليته علي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا.

وقال "فريشيا" في تصريحات صحفية اليوم موجهًا حديثًا لرونالدو: "الفرق الحقيقي بينك وبين ميسي أنني سمعتك لألف مرة تحاول مقارنة نفسك به، بينما هو لا يفعل ذلك".

وصرح رونالدو قائلا: "الفرق بيني وبين ميسي هو أنني لعبت مع أندية مختلفة وحققت الكثير من النجاحات وفزت معهم بدوري أبطال أوروبا، كما أنني حصدت لقب هداف البطولة الأوروبية 6 مرات على التوالي".

يذكر أن ليونيل ميسي لم يلعب طوال مسيرته لأي فريق بخلاف برشلونة، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينما حصد النجم البرتغالي لقب البطولة الأوروبية 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.