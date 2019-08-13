رياضة | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر al ahly vs el helal رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة

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بث مباشر مباراة الهلال ضد الاهلي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جامعة الملك لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وتعول الجماهير الزرقاء على الدبابة الفرنسية بافيتمبي جوميز صاحب الهاتريك في المباراة الاولى من أجل المرور بالفريق للدور ربع النهائي.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD في المقابل تقف جماهير الأهلي والقلق يتنابهم خشية الخروج المبكر لكن ثقتهم في السومة ورفاقه تجعلهم يؤازرون الفريق حتى الرمق الأخير.

ومن المنتظر أن يدخل أصحاب الأرض المباراة بالتشكيل التالي :-

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• حراسة المرمي : عبدالله المعيوف

• خط الدفاع : ياسر الشهراني - هيون سو - علي البليهي - محمد الدوسري

• خط الوسط : عبدالله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري.

• الهجوم : سيباستيان جيوفينكو - اندريه كاريلو - بافيتيمبي قوميز

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD قد أعلنت إذاعة المباراة على مباشرةً عبر قناة إتش دي 2 HD 2 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.