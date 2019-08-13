رياضة | فالدانو ينصح ريال مدريد بالإبتعاد عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالدانو ينصح ريال مدريد بالإبتعاد عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري خورخي فالدانو الإعلامي بمحطة "الأوندا سيرو" الإذاعية الاسبانية أن ريال مدريد لا يحتاج التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال "فالدانو" في تصريحات اليوم الثلاثاء: " نيمار لا يبدو مناسبًا لريال مدريد.. والنادي الملكي لا يحتاج خدماته في الوقت الحالي".

وأكد أن ريال مدريد يحتاج لتدعيمات في مركز خط الوسط والدفاع، وليس بحاجة للتعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.

ويكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل حسم صفقة البرازيلي نيمار.