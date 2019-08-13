رياضة | ليفربول في تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة التركية اسطنبول، منذ قليل استعدادا لمواجهة مواطنه تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي.

ويلتقي ليفربول تشيلسي، مساء غد الأربعاء على ملعب فودافون أرينا معقل بشيكتاش، بالسوبر الأوروبي، في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ليفربول حقق بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي، فيما توج تشيلسي على حساب آرسنال بكأس الاتحاد الأوروبي.