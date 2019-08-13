رياضة | زيدان ينقلب على مهاجم ريال مدريد ويطلب ضم "ستواني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان ينقلب على مهاجم ريال مدريد ويطلب ضم "ستواني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم يقتنع بمستوى المهاجم لوكا يوفيتش المنضم هذا الصيف من فرانكفورت آينتراخت الألماني.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن يوفيتش قد ترك صورة سلبية عنه خلال الدقائق التي شارك فيها بالمباريات الودية ولم يقنع زيدان كما أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يرى أن المبلغ الذي تم دفعه له مبالغ فيه بعض الشيء.

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وأوضحت الصحيفة أن زيدان يعتبر كريم بنزيما هو المهاجم الأول في الفريق ولكن في نفس الوقت يريد مهاجم قوي متمرس بديلاً للفرنسي لذلك وقع الاختيار على كريستيان ستواني مهاجم جيرونا الإسباني.

وشددت "دون بالون" على أن نادي ريال مدريد لن يجد صعوبة في التعاقد مع ستوني من جيرونا الهابط لدوري الدرجة الثانية فما عليه سوى دفع ما يقرب من 7 ملايين يورو.

وكان ستواني قد انضم إلى جيرونا في يوليو 2017 وقد خاض خلال الموسم المنصرم 34 مباراة في الدوري والكأس حيثُ سجل خلالهم 20 هدفاً.