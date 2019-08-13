رياضة | خطة ذكية من ريال مدريد لضم صفقة مفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة ذكية من ريال مدريد لضم صفقة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بيع الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية حيثُ يرفض "زيزو" أن يبقى اللاعب مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وبرفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن ينتقل رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد والتألق مع سيميوني، لذلك يفضل أن يتم نقله إلى فريق آخر بعيداً عن الدوري الإسباني.

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وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز قد عقد اجتماعاً مع مسؤولي نابولي هذا الأسبوع بشأن صفقة رودريجيز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز على استعداد لتقديم رودريجيز وناتشو فيرنانديز من أجل الحصول على خدمات الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي يعد أحد أفضل المدافعين في العالم.

وكان نابولي قد تعاقد هذا الصيف مع اليوناني كوستاس مانولاس من روما وهو الأمر الذي قد يسهل عملية نقل كوليبالي إلى ريال مدريد.