رياضة | برشلونة يقدم عرضاً رسمياً لباريس لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم عرضاً رسمياً لباريس لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة الإسباني أول عرض رسمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجاري.

وسافر وفد من نادي برشلونة في الساعات الماضية إلى باريس لتقديم أول عرض رسمي لسان جيرمان للتفاوض في صفقة التعاقد مع نيمار.

وعرض برشلونة على باريس سان جيرمان الثنائي كوتينيو + راكيتيتش + 100 مليون يورو نظير التعاقد مع البرازيلي نيمار وهو الأمر الذي تتم مناقشته في الساعات الحالية.