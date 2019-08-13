نيتو حارس برشلونة يغيب لشهرين بعد جراحة في المعصم

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البرازيلي نوبرتو مورارا نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إن الحارس الاحتياطي نيتو سيغيب لنحو شهرين بعد خضوعه لجراحة في المعصم. وأضاف أن الحارس البرازيلي الذي اشتراه النادي مؤخرا مقابل 26 مليون يورو (29.16 مليون دولار) من بلنسية قد يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في معصم اليد اليسرى أصيب به خلال التدريبات يوم الأحد.

ويستهل فريق المدرب إرنستو بالبيردي حملة الدفاع عن اللقب خارج أرضه أمام أتليتيك بيلباو يوم الأحد المقبل.