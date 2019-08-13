انت الان تتابع نيتو حارس برشلونة يغيب لشهرين بعد جراحة في المعصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إن الحارس الاحتياطي نيتو سيغيب لنحو شهرين بعد خضوعه لجراحة في المعصم. وأضاف أن الحارس البرازيلي الذي اشتراه النادي مؤخرا مقابل 26 مليون يورو (29.16 مليون دولار) من بلنسية قد يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في معصم اليد اليسرى أصيب به خلال التدريبات يوم الأحد.
ويستهل فريق المدرب إرنستو بالبيردي حملة الدفاع عن اللقب خارج أرضه أمام أتليتيك بيلباو يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نيتو حارس برشلونة يغيب لشهرين بعد جراحة في المعصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.