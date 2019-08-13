الامارات | تحديد سعر نيمار.. الأغلى في تاريخ كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر نيمار.. الأغلى في تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع ماركا الإسباني الشهير أن نادي باريس سان جيرمان قد حدد سعر بيعه لاعبه البرازيلي والذي يتنافس عليه ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، وكان نيمار، غادر برشلونة إلى باريس سان جرمان، في 2017 مقابل صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
ووسط التقارير التي تؤكد رحيل نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جرمان، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نادي العاصمة الفرنسية، طلب مبلغ 250 مليون يورو ثمنا لخدمات النجم البرازيلي.
وذكرت ماركا أن برشلونة سعى لإغراء باريس سان جيرمان بالتبادل مع العديد من اللاعبين في صفقة تبادل جزئي، بما في ذلك صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وأوسمان ديمبيلي وفيليب كوتينهو.
ويتنافس برشلونة وغريمه الأزلي ريال مدريد على الظفر بخدمات نيمار الذي يرفض الاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية.
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