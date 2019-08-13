شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صربي يقترب من تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من التعاقد مع مدرب صربى الجنسية لقيادة الفريق الكروى الأول بالنادى، فى الموسم الكروى الجديد، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب خسارة لقب الدورى الممتاز لصالح منافسه التقليدى النادى الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة البيضاء أبدوا اقتناعهم بالمدرب الصربى لتولى المهمة الفنية للفريق الكروى الأول، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قناعتهم بالمدرسة الصربية، حيث وجدوا أن لديها الطموح الذى يتماشى مع الفريق الأبيض، حيث يعد فالدان ميلوفيتش الأقرب لقيادة الفارس الأبيض.

كما دخل الصربى ميتشو المدير الفنى لأورلاندو الجنوب الإفريقى ضمن المرشحين، وينتظر أن ينضم مدرب من أبناء النادى للجهاز المعاون.

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ويعقد المجلس الأبيض مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر النادى بميت عقبة، وذلك لكشف آخر تطورات التعاقد مع المدير الفنى الجديد الذى يقود الفريق فى الموسم المقبل. وكانت المفاوضات قد فشلت بشكل رسمى مع الأرجنتينى رامون دياز بسبب عدم الاتفاق على بنود العقد بعد تمسك المدير الفنى بشرط جزائى مدته 6 أشهر وهو ما رفضه الأبيض وكان يريد 3 أشهر فقط، وأيضا كان يريد الحصول على نصف العقد كمقدم قبل أن يبدأ العمل وأن يوقع على عقد لمدة موسمين، وهو ما رفضه الزمالك بشدة ووجه له الشكر، كما أن المدرب البرتغالى، جيسفالدو فيريرا، اعتذر بصورة نهائية عن العودة للتدريب لظروف صحية، وأنه سيخضع لعملية جراحية خلال أيام ولن يتمكن من استعادة عافيته إلا بعد شهرين، حيث يدرس المدير الفنى اتخاذ قرار نهائى باعتزال مجال التدريب بصورة نهائية.

من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة النادى على طلب الدولى المغربى، خالد بوطيب، مهاجم الفريق، على العودة إلى بلاده المغرب، وذلك من أجل قضاء إجازة هناك مع استكمال برنامجه العلاجى الذى يخوضه حاليا. ومن المقرر أن يستكمل اللاعب المغربى برنامجه العلاجى، الذى يبعده عن المشاركة فى مباراة الفريق القادمة الجمعة المقبل، أمام فريق ديكاداها، بطل الصومال، ضمن منافسات الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

فى سياق آخر، خاطب مجلس إدارة النادى نظيره اتحاد الكرة، للرد على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بشأن الشكوى المقدمة ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق المتواجد فى البرتغال، وانضم إلى صفوف ديبورتيفو أفيس، لمدة موسمين. وطلب الزمالك من اتحاد الكرة سرعة الرد ومخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم، لحفظ حق القلعة البيضاء فى الشكوى المقدمة ضد كهربا، حيث أرسل مسؤولو النادى ملفا كاملا لاتحاد الكرة بشأن اللاعب يتضمن العقد الموثق وكشف حساب لمستحقاته والمكافآت الخاصة.

من جهة أخرى، عاد الدولى التونسى، فرجانى ساسى، إلى القاهرة، أمس، وشارك فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها خلال الفترة الأخيرة، كما شارك محمود علاء فى التدريبات الجماعية، بعد انتهائه من البرنامج الذى خضع له فى الفترة الماضية بسبب الإصابة التى تعرض لها فى لقاء الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز، فيما انتظم محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من آلام القدم التى كان يعانى منها مؤخرًا.