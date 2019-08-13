شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفشل فى إنهاء صفقة مؤيد العجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وكيل اللاعب السورى مؤيد العجان لاعب فريق الوحدة السورى عن فشل المفاوضات مع فريق الاسماعيلى بسبب ضعف المقابل المادى.

أوضح دريد فشول وكيل اللاعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " تايم سبورت " أن مؤيد مستمر مع الفريق السورى خلال الموسم المقبل و يبقى فى عقدة موسم واحد فقط .

كان الاسماعيلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع نظيره الوحدة السوري للتعاقد مع مؤيد العجان لتدعيم الجبهة اليسري التي تعاني بعد رحيل طارق طه لبيراميدز وسبق ولعب مؤيد العجان في صفوف الزمالك .

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ورفض الوحدة السوري فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي ووافق علي مبدأ الإعارة مؤكدا أنه يفضل إعارة العجان كل موسم للاستفادة المادية من وراء الصفقة بشكل أفضل.

وعرض الاسماعيلي دفع ١٠٠ الف دولار لاستعارة العجان مع دفع ١٠٠ ألف دولار اخري للاعب فيما رفض الوحدة السوري هذا المبلغ وطلب الحصول علي ١٥٠ ألف دولار نظير الإعارة موسما.