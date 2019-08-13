شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمدة 21 يوما لفريق سموحة فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة السكندري الدخول فى معسكر مغلق لمده 21 يوم فى احد منتجعات برج العرب استعداد للموسم الكروى الجديد .

ويحاول الجهاز الفنى خلال القادمه الى الاستقرار بشكل نهائى على العناصر التى يرغب فى بقائها بصفه نهائيه.

وحصل إسلام صالح لاعب الفريق الاستغناء الخاص به وجمع متعلقاته ورحل بشكل نهائى عن الفريق ، ويبقى على قائمة الإنتظارعدد من اللاعبين لم يتحدد بشكل نهائى بقائهم أو رحيلهم وهم... السيد فريد و محمود سيد و أوميد أوكرى وشيخ بامبا ومحمود منصور ومحمود كناريا ومحمود معاذ .

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فيما نجح حسام حسن فى حسم صفقة ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة عقب العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك .

من جهته اتصل محمد فرج عامر رئيس النادى بالجهاز الفنى للاطمئنان على اللاعبين وتهئنتهم بالعيد واعطى الضوء الاخضر للجهاز الفنى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لبناء فريق قوى قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل .