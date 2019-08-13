شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يكشف أسرار عدم تنصيب دياز مديرا فنيا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

سجل مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، فيديو، اليوم الثلاثاء، لكشف أسباب عدم إسناد مهمة قيادة الزمالك للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز بعدما كان الأخير أقوي المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة الجارية.

وكشف مرتضي منصور من خلال الفيديو الذي علم تفاصيله "الخليج 365" أنه تم إرسال عقود قيادة الزمالك لرامون دياز من أجل توقيعها تمهيدا لاستقدامه لتولي المهمة وعاد المدرب الأرجنتيني ليطلب من الزمالك مليون دولار مقدم تعاقد بجانب وضع بندا يقتضي بحصوله علي قيمة عقده كاملا في حالة الإطاحة به من قيادة الزمالك.

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واستعان مرتضي منصور في الفيديو بمحمد حبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي كان وسيط استقدام دياز لقيادة الأبيض للتأكيد من خلال الفيديو إن المدرب الأرجنتيني تلقي تحذيرات من أحد المصريين الذي يثق بهم لتحذيره من قيادة الزمالك والتعامل مع إدارة القلعة البيضاء لذلك طلب تلك الشروط التي أبعدته عن قيادة الزمالك.