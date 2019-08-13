نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، حيث يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا على مواطنه الهلال السعودي اليوم الثلاثاء 13 أغسطس على أرضية ستاد جامعة الملك سعود في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وسوف نقوم في هذا المقال بمتابعة أحداث مباراة الديربي السعودي لحظة بلحظة، وننشر لكم أيضا موعد المباراة والقنوات الناقلة للقاء.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت يوم 6 أغسطس الجاري قد انتهت بتفوق فريق الهلال السعودي على فريق الأهلي السعودي بنتيجة 4/2 في عرض قوي بين الفريقين، وينتظر عشاق الكرة الآسيوية وبخاصة متابعي الكرة السعودية مباراة الليلة لمعرفة الفريق المتأهل للدور القادم من دوري أبطال آسيا.

ويمكن لمتابعينا الكرام معرفة أحداث مباراة الذهاب بين الهلال والأهلي من هنا.

يذكر أن فريق الأهلي السعودي قد تأهل لدور الستة عشر بعد أن حل في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما بلغ فريق الهلال السعودي الدور ذاته بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

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توقيت مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية لقاء اليوم الثلاثاء 13 أغسطس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الليلة بين الزعيم والراقي على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport HD2، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق عصام الشوالي، وستنقل المباراة أيضا عبر قناة الكأس HD6 بتعليق سمير اليعقوبي.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة أحداث مباراة الليلة بين الهلال والأهلي لحظة بلحظة، فتابعونا.