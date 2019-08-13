“YouTube” القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم الثلاثاء 13-8-2019 في...

ساعات قليلة وتنطلق المباراة الهامة والمرتقبة في دوري أبطال آسيا، وذلك بين قطبي الكرة الآسيوية والسعودية في كلاسيكو الكرة العربية بالكامل، حيث يستضيف نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، نظيره النادي الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية، معقل الزعيم السعودي في العاصمة السعودية الرياض.

وقد حقق الزعيم السعودي فوز عريض على حساب الراقي السعودية بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، على ملعب الجوهرة المشعة، ويحتاج الزعيم إلى التعادل أو الخسارة بهدف نظيف لحسم بطاقة التأهل لإسعاد جماهيره.

وقد شهدت عمليات بيع تذاكر المباراة في الفترة الماضية، إقبال كبير من قبل جماهير الفريقين من أجل الحصول على تذاكر لحضور المباراة على محيط الرعب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والاهلي اليوم

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي في الكلاسيكو السعودي في تمام الساعة 20:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، كما من المرتقب أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 والكأس 6 بصوت المعلقين عصام الشوالي وسمير اليعقوبي، كما سوف يتم نقلها عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب مجانًا داخل السعودية.