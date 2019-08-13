يلا شوت Livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر yalla shoot كورة ستار نقل حي ماتش الهلال ضد...

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يلا شوت مباراة الهلال والاهلي بث مباشر الاسطورة، من المقرر أن تنطلق المواجهة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة على الهواء من خلال شاشة قناة beIN sports hd2 بتعليق عصام الشوالي مع استوديو تحليلي قبل وبعد نهاية اللقاء الكبير، كما سيتم إذاعة المباراة عبر قناة الكأس بتعليق سمير اليعقوبي، الآن مشاهدة الهلال والاهلي مباشرة kora star.

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الجدير بالذكر إن لقاء الذهاب بين الهلال والاهلي أون لاين جول العرب انتهى بانتصار الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت تألق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بتسجيله هاتريك في مرمى اصحاب الارض ليٌقرب فريقه من التأهل للدور المقبل على حساب الراقي، وتلك المواجهة ستكون حاسمة في تحديد بطاقة العبور للدور المقبل.

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تلقى الزعيم صدمة قوية بعدما تأكد غياب لاعب الوسط عبدالله عطيف عن صفوف الفريق في قمة الليلة عقب مغادرته التدريبات الختامية بسبب تعرضه لنزلة برد حادة.