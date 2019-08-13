وكيل مؤيد العجان: فشل المفاوضات مع الإسماعيلى بسبب ضعف المقابل المادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وكيل اللاعب السورى مؤيد العجان لاعب فريق الوحدة السورى عن أن فشل المفاوضات مع فريق الإسماعيلى بسبب ضعف المقابل المادى . وأوضح دريد فشول وكيل اللاعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" أن مؤيد مستمر مع الفريق السورى خلال الموسم المقبل ويبقى فى عقدة موسم واحد فقط. كان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع نظيره الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان لتدعيم الجبهة اليسرى التى تعانى بعد رحيل طارق طه لـ بيراميدز وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك . Advertisements ورفض الوحدة السورى فكرة بيع اللاعب بشكل نهائى ووافق على مبدأ الإعارة مؤكدًا أنه يفضل إعارة العجان كل موسم للاستفادة المادية من وراء الصفقة بشكل أفضل . وعرض الإسماعيلى دفع ١٠٠ ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع ١٠٠ ألف دولار أخرى للاعب فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على ١٥٠ ألف دولار نظير الإعارة موسمًا.

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