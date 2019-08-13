فيديو جراف.. الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها الجمعة فى حضور 5 آلاف مشجع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصرى فيديو جراف عن المواجهة المقبلة للزمالك أمام ديكاداها بطل الصومال فى الدور التمهيدى الأول لدورى أبطال أفريقيا.
ويلتقى الزمالك مع ديكاداها بطل الصومال فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
قرر مسئولو الزمالك طرح تذاكر المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى غدًا الثلاثاء للبيع لجماهير النادى، بعد موافقة الأمن على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة.
وتقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى استاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت الذى كان محددًا له من قبل.
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